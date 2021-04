Julia Prokopy (25) meldet sich mit ehrlichen Worten im Netz! Nachdem die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und ihr heutiger Ex-Partner Nico Schwanz (43) im vergangenen Jahr bekannt gegeben hatten, gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten, verkündete die 25-Jährige vor wenigen Wochen die nächsten großen News: Ihre Tochter Lina Jolie hat am 9. März das Licht der Welt erblickt und ist seitdem ihr ganzer Stolz. Nichtsdestotrotz musste sich Julia erst einmal an ihre neue Mutterrolle gewöhnen, wie sie in einem neuen Update auf Instagram verrät: "Man fühlt sich schon komplett wie ein anderer Mensch."

