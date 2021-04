Die Promis und Profis holen endlich wieder ihre Tanzschuhe aus dem Schrank! Nachdem Let's Dance in der vergangenen Woche aufgrund der Osterfeiertage ausfiel, geht die beliebte Tanzshow heute in eine neue Runde. In der letzten Sendung hatten es Nicolas Puschmann (30) und Vadim Garbuzov (33) geschafft, 30 Punkte abzustauben – können sie an diesen Erfolg heute Abend nun womöglich anknüpfen?

Mit Nicolas und Vadim durften sich in dieser Staffel bereits drei Tanzpaare über die volle Jury-Punktzahl freuen. Zum ersten Mal hatten Jorge Gonzalez (53), Motsi Mabuse (39) und Joachim Llambi (56) für GZSZ-Star Valentina Pahde (26) und ihren Coach Valentin Lusin (34) die Zehner-Kellen gezückt. Kurz darauf tat es ihnen Rúrik Gíslason (33) gleich: Auch der isländische Kicker und seine Trainerin Renata Lusin (33) überzeugten die Juroren mit ihrem Jive vollends. Diese drei Paare lieferten also in den vergangenen Wochen ordentlich ab – was aber nicht bedeutet, dass sie sich auf den Lorbeeren ausruhen sollten.

Denn schließlich legen sich auch die anderen Promis und Profis mächtig ins Zeug, um jeden Freitag eine tolle Performance aufs Parkett zu bringen. Vor allem in Simon Zachenhuber scheint noch jede Menge Potenzial zu stecken. Und wer weiß, vielleicht platzt heute mit dem Jive zu "Escape" von Rupert Holmes bei dem Boxer endlich der Knoten. Wer ist vor der fünften Liveshow euer "Let's Dance"-Favorit? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Die "Let's Dance"-Girls beim Battle

Patricija Belousova und Simon Zachenhuber bei "Let's Dance"

Die "Let's Dance"-Stars beim "Boys vs. Girls"-Battle

