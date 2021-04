Melissa Ortiz-Gomez (38) gibt ihr Let's Dance-Comeback – als Trainerin bei der Kids-Version! Vielen Fans dürfte die Hamburgerin aber auch noch aus älteren Staffeln der beliebten RTL-Tanzshow bekannt sein. Von 2010 bis 2013 wagte sie sich als Profitänzerin mit Promis auf das TV-Parkett. Danach kehrte sie dem Format den Rücken. Ob das wohl auch mit der Trennung von ihrem damaligen Freund zutun hatte? Der ist nämlich ebenfalls ein bekanntes "Let's Dance"-Gesicht.

Melissa war selbst eine erfolgreiche Profitänzerin – und zwar an der Seite von Christian Polanc (42). Doch nicht nur beruflich schien die Chemie zwischen den beiden zu stimmen, sondern auch privat: Sie waren ein Liebespaar. 2013 entschlossen sie sich kurz vor dem Start von "Let's Dance" dann, getrennte Wege zu gehen. Über die Gründe ist bis heute nichts Genaues bekannt. Allerdings kursierten damals immer wieder Gerüchte, Christian würde mit seiner Promi-Partnerin Sila Sahin (35) anbandeln – was beide jedoch entschieden dementierten.

Acht Jahre nach ihrem Aus als "Let's Dance"-Profi will Melissa nun die Kleinen zum Erfolg führen. Sie selbst kann eine beachtliche Bilanz in der Sendung vorweisen. Mit Raúl Richter (34) schaffte sie es 2010 auf den vierten Platz, im Jahr darauf verfehlten sie und Moritz A. Sachs (42) den Sieg nur knapp. An der Seite von Manuel Cortez (41) stand sie 2013 dann endlich ganz oben auf dem Treppchen.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Corinna Kühn Christian Polanc, Profitänzer

Anzeige

Getty Images Melissa Ortiz-Gomez, Februar 2012

Anzeige

Getty Images Manuel Cortez und Melissa Ortiz-Gomez bei "Let's Dance" 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de