Und wieder entschied sich eine Kandidatin, die Show freiwillig zu verlassen! Romy Wolf stieg am vergangenen Donnerstag bei Germany's next Topmodel aus – trotz ihrer Favoritenrolle in Heidi Klums (47) Augen. Mit diesem Entschluss steht die Abiturientin nicht alleine da. Sie ist nach Ricarda Häschke, Sara Ullmann, Mira Folster, Jasmine Jüttner und Linda Braunberger (20) schon die sechste Teilnehmerin in diesem Jahr, die das Handtuch wirft. Woran das liegen könnte? Promiflash hat nachgeforscht!

Jana Heinisch (26) hatte selbst an der neunten Staffel der Castingshow teilgenommen und interessiert sich noch immer sehr für das Format. Neben einem Podcast schreibt die heutige Influencerin auch eine eigene Kolumne über die Sendung. Gegenüber Promiflash äußert sie nun eine Vermutung, warum in diesem Jahr so viele Nachwuchsmodels freiwillig gehen: "Ich denke, dass die Ausstiege damit zusammenhängen, dass die Mädchen sich einfach unter Druck gesetzt fühlen." Die Rothaarige bezieht sich damit auf die veränderte Kamera-Situation.

Während die Kandidatinnen in vergangenen Staffeln noch von Film-Teams begleitet wurden, die morgens ankamen und abends wieder abreisten, sieht das in der aktuellen Staffel anders aus. "Jetzt ist es ja so, dass im Loft fest verbaute Kameras sind, die permanent aufnehmen, sodass du dich, egal zu welcher Uhrzeit, nie mal einfach runterfahren kannst, sondern permanent überwacht wirst", erklärt Jana. Das bringe die Kandidatinnen auf ein extrem hohes Stresslevel.

