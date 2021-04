Jan-Marten Block geht den nächsten Schritt in seiner Musikkarriere! Das sympathische Nordlicht war in der diesjährigen Staffel mit Rag'n'Bone Mans Song "Skin" vor die DSDS-Juroren getreten – und durfte als Gewinner der Castingshow im großen Finale am vergangenen Samstag dann gleich zweimal seinen eigenen Siegersong "Never Not Try" zum Besten geben. Jetzt legt der Sänger mit einem Musikvideo zu der Single nach!

Am Donnerstag wurde auf YouTube der Clip zu Jan-Martens erstem Song veröffentlicht, in dem der DSDS-Sieger vor verschiedenen Kulissen wie etwa einem Industriegelände sein Tanztalent unter Beweis stellt. Sowohl von dem Lied als auch von dem dazugehörigen Musikvideo ist seine Community mehr als begeistert: "Das ist der beste Finalsong, den ich seit Langem gehört habe. Und das Video ist sehr gut geworden!", schwärmte beispielsweise ein Fan.

Nach seinem DSDS-Sieg hatte Jan-Marten gegenüber Promiflash erwähnt, dass er musikalisch gerne "in die Richtung Rag'n'Bone Man" gehen wolle – sich allerdings vorstellen könne, auf Deutsch zu singen. Darüber hinaus zeigte er sich auch an einer Zusammenarbeit mit dem Ex-DSDS-Juroren Dieter Bohlen (67) interessiert: "Es muss natürlich von beiden Seiten gewollt sein. [...] Wenn beide Parteien zustimmen, warum nicht?", meinte er.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / janmartenofficial Jan-Marten Block im Februar 2020

Anzeige

Getty Images DSDS-Gewinner Jan-Marten Block

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Jan-Marten Block bei DSDS, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de