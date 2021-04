Shenae Grimes (31) und Josh Beech werden schon in wenigen Monaten zu viert sein! Im Februar verkündete die Schauspielerin, dass nach Töchterchen Bowie nun Baby Nummer zwei unterwegs ist: ein Junge. Ihre Schwangerschaft genießt sie in vollen Zügen und hat mittlerweile schon die Hälfte geschafft. Es wird also langsam Zeit, sich zu überlegen, wie der kleine Mann heißen soll. Und genau dieses Thema scheint der werdenden Zweifachmutter Kopfschmerzen zu bereiten.

In ihrem Blog The Damn Thing verriet die ehemalige 90210-Darstellerin, dass sie und ihr Mann sich bei ihrer Erstgeborenen schnell einig waren, wie sie sie nennen. Dementsprechend hatten sie gehofft, dass es bei ihrem Sohnemann ähnlich sein würde – doch falsch gedacht. Sie hätten eine ihrer Namensideen bereits mit Freunden und Familien geteilt, was rückblickend ein "großer Fehler" gewesen sei.

"Etwas an der Art und Weise, wie es aus dem Mund anderer Leute kam, fühlte sich einfach nicht gut an", erklärte Shenae ihren plötzlichen Sinneswandel. Und da das mit der Zeit ein Problem werden könnte, gehe die Suche weiter. Immerhin sei es eine große Entscheidung und ein wichtiger Teil im Leben ihres Kindes, "Das ist viel Druck, und ich will ihm keinen Namen geben, hinter dem ich nicht stehe", stellte sie klar.

