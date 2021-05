Was für ein schöner Schnappschuss von Shenae Grimes (31)! Die 90210-Darstellerin und ihr Ehemann Josh Beech durften bereits im Jahr 2018 ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen – Töchterchen Bowie. Diese darf sich jetzt auf ein kleines Geschwisterchen freuen: Denn die Turteltauben erwarten momentan ihren zweiten Nachwuchs. Die TV-Bekanntheit ist bereits in der 26. Schwangerschaftswoche: Nun präsentierte Shenae ihre bereits riesige Babykugel im Netz!

Via Instagram teilte die werdende Mutter ein besonders intimes Foto. Darauf entspannt Shenae lediglich in Unterwäsche im Bett – und setzt dabei ihre runde Körpermitte gekonnt in Szene. Ihre Follower zeigten sich total begeistert von dem Pic: "Du siehst atemberaubend aus und bist fast durch", kommentierte etwa ein Fan. "Es gibt nichts Schöneres, als ein wachsendes Wesen in sich zu tragen. Du siehst toll aus, Mama", schrieb eine weitere Abonnentin.

Shenaes Liebster scheint das Bild ebenfalls zu bewundern und drückte seine Gefühle mit vielen Herz-Emojis aus. Die werdenden Eltern scheinen es kaum abwarten zu können, ihr Söhnchen in den Armen zu halten – obwohl sich Josh und seine Frau noch nicht auf einen Namen für den Kleinen einigen konnten.

Instagram / shenaegrimesbeech Shenae Grimes und ihr Mann Josh Beech im März 2021

Getty Images Shenae Grimes und Josh Beech in Beverly Hills

Instagram / shenaegrimesbeech Josh Beech und Shenae Grimes mit ihrer gemeinsamen Tochter Bowie

