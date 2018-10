Sie fühlt sich rundum wohl in ihrem Körper. Und das, obwohl man ihm die Geburt ihres Töchterchens Bowie noch deutlich ansieht! Gerade einmal eine Woche ist es her, dass Shenae Grimes (28) zum ersten Mal Mama geworden ist. Im Gegensatz zu zahlreichen Kolleginnen hat die Ex-90210-Schauspielerin keine Hemmungen, ihren After-Baby-Body zu zeigen. Shenae ist megastolz auf ihren Körper – gerade weil er nicht makellos ist!

Auf Instagram teilt die Schauspielerin jetzt einen ehrlichen Schnappschuss, der sie nur wenige Tage nach der Entbindung zeigt. Während sie ihre Prinzessin stolz vor der Brust hält, trägt die Beauty noch ein ordentliches Bäuchlein mit sich. Stören tut sich Shenae daran aber nicht. Im Gegenteil, wie sie ihren Followen mitteilt. Obwohl sie damit gerechnet habe, nach der Geburt mit Selbstzweifeln zu kämpfen, bekennt sie: "Ich fühle mich selbstbewusster in meinem Körper als jemals zuvor, weil er stark, Wunder vollbringend und knallhart ist."

Für die Neu-Mama sei es wichtig, anderen Frauen Mut zu machen. Obwohl sie lange darüber nachgedacht habe, war es ihr ein Anliegen, das Bild zu posten: "Ich glaube, es ist wichtig, es via Social Media zu teilen, weil es nun mal die Realität ist und ich stolz auf meinen Körper und das Leben bin, das er geschaffen hat." Nichtsdestotrotz freue sie sich darauf, irgendwann wieder in ihre alten Kleider zu passen. Bis es so weit ist, wolle sie ihre Umstandswäsche aber auch weiterhin mit Stolz tragen.

Instagram / shenaegrimesbeech Shenae Grimes, Schauspielerin

Getty Images Shenae Grimes und Josh Beech in Beverly Hills

Instagram / shenaegrimesbeech Shenae Grimes mit ihrer Tochter Bowie und ihrem Hund

