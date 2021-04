Romy Wolf entschied sich vergangenen Donnerstag, Germany's next Topmodel freiwillig zu verlassen. Das Nachwuchs-Model fühlte sich nicht mehr wohl und klagte über Heimweh. Damit ist Romy schon sie sechste Kandidatin, die ihren GNTM-Traum in diesem Jahr hinschmeißt. Jana Heinisch (26), die selbst als Teilnehmerin in der neunten Staffel mitgewirkt hatte, äußert nun gegenüber Promiflash eine Vermutung über die Beweggründe: "Ich denke schon, dass die Ausstiege auch damit zusammenhängen, dass die Mädchen sich einfach unter Druck gesetzt fühlen."

