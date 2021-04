Ende März wurde Cheyenne Ochsenknecht (20) erstmals Mutter. Seitdem warten ihre Fans sehnsüchtig darauf, ihre Tochter Mavie zu Gesicht zu bekommen. Daraus wird jedoch nichts: Die Beauty und ihr Freund Nino wollen ihr Kind nicht öffentlich zeigen. "Wir wollen sie schützen so lange, bis sie selber entscheiden kann, ob sie in die Öffentlichkeit möchte oder nicht", erklärte Cheyenne in ihrer Instagram-Story. Das ein oder andere Körperteil der Kleinen wolle sie ihrer Community aber nicht vorenthalten!

