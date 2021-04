Wird die neue Staffel von Promis unter Palmen die erste in den Schatten stellen? Am 12. April geht das TV-Format in die langersehnte zweite Runde – und die Fans der Show sind gespannt wie ein Flitzbogen. Tatsächlich bestätigten die Kandidaten Giulia Siegel (46) und auch Chris Töpperwien (47) im Promiflash-Interview, dass jede Menge Drama auf die Zuschauer zukommt. Grund dafür sei unter anderem der hohe Alkoholkonsum in der Villa gewesen. Sogar Claudia Oberts (59) Schampusabende im vergangenen Jahr sollen im Vergleich dazu total harmlos gewesen sein – das verriet nun Chris.

"Wenn ich mir die letzte Staffel angucke und eine Claudia Obert sehe: Das war die einzige Schampus-Tante, die da mit ihrem Glas rumgerannt ist. [...] Die haben doch alle nichts gesoffen. Der Yotta (44) hat ja nur Wasser gesoffen, der Tobi (27) hat sowieso nur seine Shakes getrunken", fasste Chris die erste Staffel im Gespräch mit Promiflash zusammen. So soll es dieses Mal definitiv nicht abgelaufen sein. "Das ist Schaumparty jeden Tag", erklärte er und versicherte, dass die Stars sehr feuchtfröhliche Abende verlebt hätten.

Scheint so, als sei bei den diesjährigen Promis also viel mehr Alkohol geflossen als im vergangenen Jahr. Haben sich die langen Partynächte auf ihre Leistung bei den Challenges ausgewirkt? "Der Alkohol war da weniger der Grund – das war schon eher auch die Kondition von uns allen", räumte Chris gegenüber Promiflash ehrlich ein. Auch die extreme Hitze habe den TV-Bekanntheiten bei den Spielen zu schaffen gemacht.

Anzeige

Sat.1 Der Cast der zweiten "Promis unter Palmen"-Staffel

Anzeige

Sat.1 Claudia Obert, Ronald Schill und Désirée Nick bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

SAT.1 Kate Merlan und Giulia Siegel bei "Promis unter Palmen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de