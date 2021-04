Diese News wurden mit Spannung erwartet: Kevin Yanik und Katharina Wagener (25) lernten sich im vergangenen Jahr bei Are You The One? kennen und lieben. Vor fünf Monaten bezog das TV-Paar dann eine gemeinsame Wohnung. Und auch der nächste große Schritt ihrer Beziehung ließ nicht lange auf sich warten: Denn vor Kurzem verkündeten die zwei ihren Fans, dass sie ein Baby erwarten. Und Kathi und Kevin verraten sogar noch mehr: Ihr erstes Kind wird ein Junge! Gegenüber Promiflash bekräftigten sie, wie sehr sie das freut: "Ein Sohn war immer unsere Wunschvorstellung, weil wir immer gesagt haben, erst ein Junge, dann ein Mädchen."

