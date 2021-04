Er wird allein bei der Trauerfeier dabei sein. Vor wenigen Stunden wurde offiziell bestätigt: Prinz Philip (✝99), der am Freitagmorgen verstorben ist, wird am kommenden Samstag zu Grabe getragen. Neben der gesamten Royal-Family um Queen Elizabeth II. (94) und Prinz Charles (72) wird auch er dabei sein – Prinz Harry (36). Doch Harry wird diesen schweren Gang allein gehen müssen, Herzogin Meghan (39) bleibt in den USA.

Aufgrund der strengen Coronaauflagen wird die Trauerfeier in der St. George's Chapel nur im kleinen Kreise mit maximal 30 Personen stattfinden. Darunter wird auch Harry sein, der sich in den kommenden Tagen auf den Weg machen wird – allerdings ohne seine schwangere Meghan. "Der Herzog von Sussex plant, daran teilzunehmen. Die Herzogin von Sussex bekam von ihrem Arzt den Rat, nicht zu reisen. Also wird nur der Herzog daran teilnehmen", heißt es in einem Statement eines königlichen Sprechers, das People vorliegt.

Dass Harry bei der Beisetzung dabei sein wird, dürfte Royal-Fans nicht überraschen. Ein Insider ließ bereits verlauten, dass der 36-Jährige nichts unversucht lassen wird, um seinem Großvater die letzte Ehre zu erweisen. "Harry wird sein Möglichstes tun, um nach Großbritannien zurückzukehren und bei seiner Familie zu sein", erklärte die Quelle gegenüber Daily Mail.

Getty Images Prinz Philip, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Edinburgh im Februar 2018

Getty Images Prinz Harry und Prinz Philip bei der Rugby-Weltmeisterschaft, 2015

