Sasha (49) vermisst die Liveauftritte vor Publikum! Der Sänger erfreut mit seiner Musik schon seit Jahren unzählige Fans. In den vergangenen Jahren entwickelte er sich immer mehr zum echten Publikumsliebling: Vier Jahre war er fester Bestandteil der The Voice Kids-Jury. Zuletzt war der Musiker als Dinosaurier bei The Masked Singer zu sehen – und ging aus der Show sogar als Sieger hervor! Doch nun wendet sich Sasha mit einer ernsten Angelegenheit an seine Fans: Schweren Herzens muss er seine Konzerte im Mai absagen.

Auf Instagram zeigt sich der "If You Believe"-Interpret jetzt sehr erschüttert davon, dass er auch in diesem Jahr nicht live auftreten kann. Bereits im vergangenen Jahr musste seine Show aufgrund der aktuellen Lage auf 2021 verlegt werden. "Es fällt mir wirklich unheimlich schwer, aber ich möchte nicht noch einmal verschieben", erklärt Sasha seine endgültige Entscheidung.

Trotz allem macht der 49-Jährige seinen Anhängern Hoffnung: "Haltet alle durch. Irgendwann wird hoffentlich alles gut." Seine Fangemeinde darf sich aber wohl trotzdem auf die kommenden Monate freuen: Offenbar hat sich der Künstler etwas ganz Besonderes für sie ausgedacht. Was er genau geplant hat, behielt er allerdings noch für sich.

Instagram / sasha.music Sasha, Sänger

ProSieben/Willi Weber Sasha als der Dino bei "The Masked Singer"

Instagram / sasha.music Sänger Sasha

