Sängerin Katy Perry (36) ist ein absoluter Unterhaltungsprofi. In ihren schrillen Musikvideos spritzt sie mit einem Sahne-BH um sich, schwingt an Lianen durch den Dschungel oder tanzt mit Taylor Swift (31) im Burgerkostüm. Wo Katy ist, da ist der Spaß nicht weit! Zur Freude ihrer Fans setzt die "Firework"-Interpretin ihre Lebensfreude auch in der Freizeit gerne bildlich um: Sie macht ein Shooting auf der Toilette!

Ganz schön waghalsig, wie die Blondine in ihren hochhackigen Sandaletten da auf dem Brillenrand balanciert! "Ihr wisst, ich liebe modische Badezimmermomente. Habe das Bad von American Idol in meinen Laufsteg verwandelt", witzelt Katy bei Instagram über ihre Keramik-Akrobatik. Eins muss man ihr lassen: Trotz der vermutlich anstrengenden Pose wirkt die Künstlerin auf der Schüssel ganz entspannt. Die Klo-Witze ihrer Follower lassen natürlich nicht lange auf sich warten: "Das nenn' ich mal einen Royal Flush!", kommentiert ein Fan.

"American Idol"-Kandidat Chayce Beckham witzelt: "Katy, komm vom Klo runter, die Show fängt an!" Das lässt sich die frischgebackene Mama nicht zweimal sagen und wechselt vom stillen Örtchen zum Jurypult der US-Castingshow, wo vor allem eine Kandidatin bei Katy für ordentlich Gänsehaut sorgt.

Instagram / katyperry Katy Perry posiert auf einer Kloschüssel

Getty Images Sängerin Katy Perry in Australien

Instagram / katyperry Katy Perry, Oktober 2020

