So hart war Promis unter Palmen für Emmy Russ (21)! Dass die vollbusige Blondine Kandidatin bei der beliebten Realityshow ist, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Doch was während der Dreharbeiten in Thailand tatsächlich vor sich ging, werden die Fans des Sat.1-Formats erst ab dem 12. April erfahren. Trotzdem gab die Ex-Promi Big Brother-Teilnehmerin im Promiflash-Interview einen ersten Einblick – und dabei wird klar: "Promis unter Palmen" brachte Emmy so richtig an ihr Limit!

Im Promiflash-Interview berichtete Emmy jetzt offen und ehrlich, dass ihr die Challenges in Thailand einiges abverlangt haben. Dabei hatte sie ihre Fitness und ihr Geschick doch schon bei sämtlichen "Promi Big Brother"-Herausforderungen unter Beweis stellen können. Doch diese sind offenbar keinesfalls mit den "Promis unter Palmen"-Games vergleichbar. "Ich bin nie so körperlich an meine Grenzen gekommen wie bei diesen Spielen", erklärte die einstige Beauty & The Nerd-Teilnehmerin.

Aber nicht nur körperlich hat Emmy bei "Promis unter Palmen" ihr Limit erreicht, auch das Miteinander mit den anderen Kandidaten rund um Elena Miras (28), Henrik Stoltenberg und Co. stellte ihre Nerven auf die Probe. "Letztes Jahr war überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was dieses Jahr bei uns abging", war sich das Reality-TV-Küken sicher und meinte: "Die Zuschauer werden menschlich sehr enttäuscht von mir sein, weil ich einfach nicht ich selbst sein konnte in der Zusammenstellung, die wir dort vor Ort hatten.”

SAT.1 Emmy Russ, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-Sternchen

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, TV-Bekanntheit

