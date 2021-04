Willi Herren ist schon einige Male im Fernsehen ausgerastet! Immer wieder gerät der Realitystar mit seinen Mitstreitern in Trash-Sendungen aneinander. Bei Das Sommerhaus der Stars kam es mit Johannes Haller (33) zu einer heftigen Auseinandersetzung – und auch mit Elena Miras (28) hatte er eine lautstarke Diskussion. Die zwei treffen nun in der zweiten Staffel von Promis unter Palmen erneut aufeinander. Obwohl er sich auch in dieser Show mit der temperamentvollen Influencerin zoffen wird, versicherte er gegenüber Promiflash: Die Zuschauer werden einen neuen Willi zu sehen bekommen!

"In dem Format habe ich einen Willi kennengelernt, den ich in 46 Jahren noch nicht kennengelernt habe", erklärte der Schauspieler im Promiflash-Interview. Er habe nämlich eines gelernt: "Man muss nicht zu allem seinen Senf abgeben und ab und zu mal die Fresse halten und das habe ich gemacht." Scheint so, als würde man auch mal die ruhige Seite von Willi entdecken können. Trotz allem sei er immer noch er selbst geblieben – im Gegensatz zu manch anderen Kandidaten.

"Ich war Willi, aber ich glaube schon, dass einige andere nicht so gut wegkommen", reflektierte er im weiteren Gespräch mit Promiflash. So habe es manche Leute gegeben, die eine gewisse Strategie gefahren sind, um Sendezeit einzuheimsen. "Da waren Menschen dabei, die waren jünger, bei denen ich dachte, wie kann man so abgeklärt in diesem Alter sein und dann so über Leichen gehen." Anscheinend war das sogar für die Trash-Legende zu viel gewesen.

SAT.1 Willi Herren und Elena Miras beim "Promis unter Palmen"-Einzug

SAT.1 Willi Herren bei "Promis unter Palmen"

Sat.1 Der Cast der zweiten "Promis unter Palmen"-Staffel

