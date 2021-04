Was wohl hinter dieser Botschaft von Britney Spears (39) steckt? Die Musikerin sorgte in den vergangenen Jahren wiederholt für Schlagzeilen: Immer wieder veröffentlichte die "Toxic"-Interpretin verwirrende Videos mit kryptischen Texten. Viele Fans vermuteten dahinter versteckte Hilferufe. Und auch ein neuer Beitrag der beliebten Blondine stiftet nun Verwirrung: Britney gratuliert ihrer Schwester Jamie Lynn (30) zum Geburtstag – sechs Tage zu spät!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 39-Jährige am Samstag ein Foto, das sie in jungen Jahren mit ihrer Schwester zeigt. Zu dem Schnappschuss schrieb sie: "Etwas verspätet alles Gute zum Geburtstag für diese wunderschöne Seele. Ich liebe dich so sehr und verdammt, ich wünschte, ich wäre mit 30 so klug gewesen wie du! Ich bin so inspiriert von deinem Weg und dem Leben, das du erschaffen hast mit deinen wunderschönen Kindern!" Britney schilderte weiter, sie sei so stolz auf ihre kleine Schwester: "Ich wünschte, ich wäre so stark wie du!"

Doch während sich einige Follower der Chart-Stürmerin über die lieben Worte freuen, sind andere alarmiert: Britneys Posting kommt nämlich nicht nur mehrere Tage zu spät – auf dem Foto sieht man zudem noch ihren Ex Justin Timberlake (40). Dem wurde erst kürzlich vorgeworfen, der Beauty vor Jahren extrem geschadet zu haben.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im März 2021

Anzeige

Getty Images Britney und ihre Schwester Jamie Lynn Spears bei den Kid's Choice Awards in Santa Monica 2003

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears im Februar 2002

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de