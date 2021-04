Mandy Moore (37) entzückt ihre Fans mit intimen Einblicken in ihren Mama-Alltag! Die US-amerikanische Musikerin und Schauspielerin schwebt seit wenigen Monaten im Babyglück: Ende Februar hatten die This Is Us-Darstellerin und ihr Mann Taylor Goldsmith ihr erstes Kind – den kleinen Sohn namens August Harrison – auf der Welt begrüßt. Seither begeistert die Neu-Mama ihre Community nur allzu gern mit niedlichen Pics: Jetzt teilte Mandy ein Foto ihres Söhnchens beim Baden!

"Er mag zwar Taylor aus dem Gesicht geschnitten sein, aber er geht genauso gerne baden wie seine Mama", meldete sich Mandy jetzt auf ihrem Instagram-Profil zu Wort. Auf dem goldigen Schnappschuss entspannt der kleine August im Beisein seiner Eltern in einer Baby-Badewanne – und tatsächlich scheint der Wonneproppen das Wellnessprogramm so richtig zu genießen: Er strahlt nämlich bis über beide Ohren.

Aber nicht nur Mandy schwärmt in den sozialen Medien von ihrem neuen Familienalltag – auch der stolze Papa ergriff auf seinem eigenen Profil das Wort: Dabei wird schnell klar, dass der Musiker in seiner neuen Rolle als Vater so richtig aufgeht. "Mein neuer bester Freund und ich", betitelte er beispielsweise ein süßes Foto von sich und dem kleinen August.

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und Taylor Goldsmith

Instagram / mandymooremm August Harrison Goldsmith, Mandy Moore und Taylor Goldsmiths Sohn

Instagram / taylordawesgoldsmith Taylor Goldsmith mit seinem Sohn August im März 2021

