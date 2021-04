Henry Cavill (37) hat eine neue Freundin. Das teilte der Schauspieler seinen Fans am vergangenen Sonntag mit und bestätigte damit die Gerüchte, dass er vergeben sein soll höchstpersönlich. Der Superman-Darsteller verriet allerdings nicht nur, dass er verliebt ist, sondern postete auch ein Foto mit seiner neuen Partnerin und gab außerdem ihren Namen preis: Natalie. Aber wer ist die Frau an der Seite des Briten eigentlich?

Ihr voller Name lautet Natalie Viscuso und sie ist auch in der Filmbranche tätig, so wie Henry. Das gibt nun TMZ preis. Einen ihrer ersten TV-Auftritte hatte die US-Amerikanerin 2005 in der ersten Staffel der MTV-Hit-Show "Super Sweet 16". In dem Reality-Format feierte sie mit einer Party der Extraklasse ihren 16. Geburtstag. Das heißt: Sie ist heute ungefähr 32 Jahre alt. Mittlerweile ist die Blondine aber nicht mehr vorrangig vor der Kamera zu sehen, sondern vor allem dahinter.

Natalie ist laut ihrem LinkedIn-Profil nämlich eine Filmproduzentin und sogar Vizepräsidentin für Fernsehen und digitalen Content bei Legendary Entertainment. Das Studio gehöre zu einer der Firmen, die Streifen wie "Enola Holmes" und "Man of Steel" produziert haben. In diesen Filmen spielt zufälligerweise auch Henry mit. Ob der The Witcher-Star und Natalie sich am Set kennen und lieben gelernt haben? Stimmt in der Umfrage ab!

