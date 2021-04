Rechnet Taylor Swift (31) in diesem Track mit einem weiteren Ex ab? Vergangenen Mittwoch veröffentlichte die Sängerin ein weiteres bisher unveröffentlichtes Lied als Vorbereitung auf die Neuvertonung ihres zweiten Albums "Fearless". Taylor verriet, dass der "neue" Song aus dem Jahr 2008 stammt und auf eigenen Erfahrungen beruht. Ihre Fans sind sich sicher, den mysteriösen Mann, über den die Musikerin singt, erkannt zu haben. Mit "Mr. Perfectly Fine" kann nur Joe Jonas (31) gemeint sein.

Unter Joes Instagram-Posts häufen sich die Kommentare, in denen er als "Mr. Perfectly Fine" bezeichnen wird. Gedatet hatten sich die blonde Schönheit und das Jonas Brothers-Mitglied von Juli bis Oktober 2008. Wie Taylor damals in der Show von Ellen DeGeneres (63) erzählte, hatte Joe per Telefon mit ihr Schluss gemacht. Kurze Zeit später hatte er dann eine Beziehung mit der Schauspielerin Camilla Belle (34) angefangen. Taylors Follower wollen in dem Text des auf Twitter veröffentlichten Hits Hinweise auf Joes Schlussmachmethoden gefunden haben. In den Zeilen "Mr. musste mich nie weinen sehen” und "Denn ich hörte, er hat seinen Arm um ein brandneues Mädchen gelegt" sehen die Fans deutliche Parallelen zur Trennung.

Joe hat sich bisher nicht zu dem Track geäußert, dafür aber seine Ehefrau Sophie Turner (25). Sie stellte das Lied in ihre Instagram-Story und scheint den Song zu mögen. Böses Blut soll es zwischen den drei Stars übrigens nicht geben. Zuletzt spekulierten Fans, dass Taylor in dem Song "Invisible Strings" in der Zeile "Für die Jungs, die mein Herz gebrochen haben. Jetzt schicke ich ihren Babys Geschenke" über Joes und Sophies Nachwuchs singt.

Getty Images Joe Jonas im Juni 2019

Getty Images Taylor Swift im September 2008

Instagram / sophiet Joe Jonas und Sophie Turner

