Stacey Solomon (31) muss sich mit ihrer Trauung offenbar noch gedulden! An Weihnachten machte ihr Partner Joe Swash der Sängerin einen filmreifen Heiratsantrag: Vor einer atemberaubenden Kulisse aus einem Meer an weißen Rosen ging ihr Liebster vor ihr auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Möglichst bald sollte auch die Hochzeit im eigenen Garten des neuen Hauses folgen – doch die rückt nun erst mal in weite Ferne...

Zu Gast in Cat Deeleys Sendung "Monday's Lorraine" gab Stacey nun den aktuellen Stand ihrer Hochzeitsplanung bekannt: "Wir möchten eigentlich im Garten heiraten. Wir werden sehen, ob das möglich ist." Bisher fehle den Eheleuten in spe dafür allerdings noch die Lizenz. Dennoch könnte Stacey derzeit kaum zufriedener sein: "Ich fühle mich so glücklich, privilegiert und dankbar!"

Beinahe hätte Stacey jedoch ihre eigene Verlobung verhindert. Für die Location des Antrags suchte sich ihr Verlobter nämlich eine Stelle im Wald aus, die er feierlich dekorierte. Den anschließenden Fußmarsch dorthin wäre die 31-Jährige aber zunächst fast nicht angetreten. Ihr Liebster musste sie erst zu dem Spaziergang mit besonderem Happy End überreden.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Partner und ihren Kids

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Partner Joe

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Partner

