Zur Beerdigung von Prinz Philip werden ausgewählte Gäste erscheinen. Vor wenigen Tagen wurde die traurige Nachricht verkündet, dass der langjährige Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) im Alter von 99 Jahren verstorben ist. Am 17. April wird ihm die letzte Ehre erwiesen, aufgrund der derzeitigen Gesundheitslage jedoch in einem kleineren Rahmen, als es bei einer royalen Beisetzung üblich ist. Die Familie seiner Frau Herzogin Kate (39) möchte Prinz William (38) aber in jedem Fall unter den Trauergästen wissen...

Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtet, soll der älteste Sohn von Prinz Charles (72) und Prinzessin Diana (✝36) am Samstag von seinen Schwiegereltern Carole (66) und Michael Middleton (71) zur Beerdigung seines Großvaters begleitet werden. Dass Kates Familie vor Ort ist, spende ihm nicht nur während der Trauer um Prinz Philip Trost – darüber hinaus trifft er nun auch erstmals öffentlich auf Prinz Harry (36), nach dessen Skandal-Interview mit Oprah Winfrey (67). Auch aus diesem Grund soll ihm die Anwesenheit der Middletons wichtig sein.

Während William nicht nur mit Kate, sondern auch deren Eltern zur Beerdigung erscheinen wird, wird Harry nicht in Begleitung von Herzogin Meghan (39) sein. Die Schwangere soll auf ärztlichen Rat in Los Angeles geblieben sein. Da die Trauerfeier nur in einem kleinen Rahmen stattfinden kann, verzichtet außerdem der britische Premierminister Boris Johnson (56) auf ein Erscheinen zugunsten von Mitgliedern der britischen Monarchie.

