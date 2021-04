Jennifer Aniston (52) räumt mit den kursierenden Adoptionsgerüchten auf! Eine Quelle hatte behauptet, die Schauspielerin stecke schon seit dem vergangenen Jahr in einem Adoptionsprozess. Jen soll nämlich ein kleines Mädchen aus dem mexikanischen Waisenhaus Casa Hogar Sion in ihrer Familie aufnehmen wollen.

Das soll sie ihren Friends-Co-Stars bei ihrer Reunion in Los Angeles mitgeteilt haben. Nun wurden diese Gerüchte allerdings aus der Welt geschafft.

Die Berichte über eine mögliche Adoption sollen demnach nicht der Wahrheit entsprechen. Das stellte Jennifer Anistons Pressesprecher nun gegenüber TMZ klar. Gerüchte über die 52-Jährige hinsichtlich eines Adoptionsprozesses seien "falsch und nie passiert", hieß es in dem Statement. Somit wird die "Wir sind die Millers"-Darstellerin in naher Zukunft wohl kein Baby bei sich aufnehmen.

Doch nicht nur über möglichen Nachwuchs, sondern auch über einen möglichen Partner an Jens Seite wird oft spekuliert. Neben dem stets erhofften Liebes-Comeback mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (57) wurde der Golden Globe-Gewinnerin kürzlich auch wieder nachgesagt, mit ihrem Ex John Mayer (43) anzubandeln. Closer hingegen berichtete von einer neuen Liebe im Leben der US-Amerikanerin, weshalb sie zuletzt auch auf Abstand zu Brad gegangen sein soll.

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston im September 2004

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de