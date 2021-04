Henrik Stoltenberg scheint mit Paulina Ljubas (24) das große Glück gefunden zu haben! Im November vergangenen Jahres gaben der Ex-Love Island-Kandidat und die ehemalige Köln 50667-Darstellerin offiziell bekannt, in einer Beziehung zu sein. Anfang März zogen die zwei Turteltauben bereits in ihre erste gemeinsame Wohnung. Auch im Netz überschüttet sich das Paar regelmäßig mit Liebesbekundungen. Jetzt machte Henrik im Netz nochmals mehr klar, wie ernst es ihm mit seiner Angebeteten ist!

"Es fällt mir nicht leicht über meine Gefühle zu sprechen", begann der TV-Casanova seine Instagram-Story. Er selbst habe sich vor einem Jahr überhaupt nicht vorstellen können, jemals mit einer Frau zusammenzuleben. Doch die Beziehung zu seiner Liebsten sei die schönste Wendung seines Lebens gewesen: "Ich fühle mich angekommen." Auch wenn Henrik früher vor allem für seine exzessiven Partys bekannt war, habe ihn das nie erfüllt. "Irgendwann kommt einfach der Punkt, wo du einen Menschen triffst, der genauso ist wie du und den du einfach lieben lernst", schwärmte er.

Auch das Zusammenwohnen laufe super. Durch Paulina habe sich der Blondschopf nicht nur zu einem besseren Menschen entwickelt – sondern auch zu einem richtigen Hausmann! Regelmäßig kümmere er sich um die Wäsche und sogar das Kochen habe er für sich entdeckt. "Ich liebe einfach alles an dieser Frau", drückte der Promis unter Palmen-Kandidat seine Gefühle aus.

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, TV-Sternchen

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

