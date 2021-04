Wird 5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date ein TV-Flop? Heute Abend wurde die erste Folge der Sat.1-Show ausgestrahlt. In der Sendung lernen sich 30 Singles kennen, im Idealfall läuten sogar die Hochzeitsglocken. Das Besondere: Sie sehen sich dabei nicht. Auch einige bekannte Gesichter sind unter den Teilnehmern, unter anderem Ex-Bachelor-Babe Angie Teubner und Bachelor in Paradise-Star Marvin Osei. Die Zuschauer sind von der deutschen Antwort auf den Netflix-Hit Liebe macht blind jedoch nicht wirklich angetan...

Wurden für das Format die falschen Kandidaten ausgewählt? Dieser Meinung sind zumindest einige Twitter-User. "Ich habe das amerikanische Format gesehen, da hatten die Teilnehmer mehr Stil und waren nicht so billig", "Ich finde den Cast irgendwie so uninteressant" oder "Für mich reicht es jetzt. Ich hatte mir das bisschen 'normaler' vorgestellt, ist mir zu selbstverliebt für so ein Format", lauteten beispielsweise einige Reaktionen auf die Pilotfolge.

Während einige Zuschauer sich durchaus unterhalten fühlten, fanden andere das Format schlichtweg zu langweilig. "Ich habe den Verdacht, dass die Sendung das gleiche Schicksal erleiden wird wie Claudias House of Love", vermutete ein User. Die Kuppelsendung mit der High-Society-Lady lockte nur wenige Zuschauer vor die Bildschirme und wurde deshalb kürzlich ins Late-Night-Programm verbannt.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

