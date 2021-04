Bei Promis unter Palmen sorgte Prinz Marcus von Anhalt (54) mit massiv homophoben Aussagen für einen Eklat. Damit schockte der Protz-Prinz nicht nur das Publikum, sondern auch seine Mitstreiter in der Villa. Auch Giulia Siegel (46) war in der Show vor Ort, als die Diskussion losbrach und versuchte den pöbelnden Adoptiv-Royal zu beruhigen. Mit Promiflash sprach die DJane darüber, wie sie die Situation heute sieht.

"Ich bin definitiv nicht auf Marcus' Seite, was das betrifft. Einige haben wahrscheinlich die Sendung nicht weitergeschaut und nicht gesehen, dass ich mich dann davon distanziert habe", stellte die 46-Jährige im Promiflash-Interview klar. Allerdings sieht sie es dennoch kritisch, wie in der Situation mit dem ehemaligen Bordellbesitzer gesprochen wurde. "Wenn zehn Leute auf einen Menschen einbrüllen, dann führt das zu nichts und ich kenne Marcus sehr gut", erklärte die Blondine. Anstatt laut zu schreien, sollte man lieber vernünftig reden, hinterfragen und schließlich versuchen zu erklären, dass er in manchen Punkten falschliegt.

Trotz allem ist Giulia aber froh, dass diese umstrittene Szene ausgestrahlt wurde. "Es ist wichtig, das zu thematisierten. Es gibt leider zu viele Menschen, die noch so denken wie Marcus", glaubt die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin. Damit könne man die Menschen womöglich zum Umdenken bewegen. Allerdings sollte man auch dabei niemanden vorführen, sondern in Ruhe reden. "Wenn sich jemand angegriffen fühlt, festigt sich seine Meinung nur noch mehr", ist sich die TV-Bekanntheit sicher.

Instagram / prinzmarcus Prinz Marcus von Anhalt im Juli 2020

Instagram / giuliasiegel Giulia Siegel, DJane

SAT.1 Giulia Siegel, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

