Hat sich Henrik Stoltenberg bei Promis unter Palmen etwa tatsächlich an Kate Merlan (34) rangemacht? Die erste Folge des Realityformats sorgte bereits für eine Menge Aufsehen. Während sich die meisten Zuschauer über den Eklat mit Prinz Marcus von Anhalt (54) aufregen, wollen einige Fans aber noch etwas anderes bemerkt haben. In einem Clip soll man angeblich sehen, wie Henrik versucht, die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin zu küssen. Seine Freundin Paulina Ljubas (24) glaubt allerdings nicht, dass Henrik fremdgeknutscht hat.

In der Show war eine kurze Vorschau auf einen Streit zwischen Elena Miras (28), Chris Töpperwien (47) und Melanie Müller (32) zu sehen. Viele Zuschauer fanden dabei den Hintergrund allerdings viel interessanter. Dort sah man, wie Henrik Kates Gesicht mit der Hand berührt und sie zu sich ziehen will. Die 34-Jährige dreht ihren Kopf allerdings weg. Für viele Fans ist die Sache klar: Der Love Island-Star wollte fremdknutschen. Seine Liebste klärte in ihrer Instagram-Story nun aber auf, dass sie die Sache ganz anders sieht: "Das ist so ein Schwachsinn. Wenn man ganz genau hinschaut [...] ,dann sieht man, dass er versucht, ihr etwas ins Ohr zu sagen. Beide sind aber offensichtlich total blau und sie versteht das nicht sofort", nimmt sie ihren Freund in Schutz.

Aber wie kann sich die ehemalige Köln 50667-Darstellerin da so sicher sein? "Wir haben ganz offen über alles gesprochen, was da vorgefallen ist, was da vielleicht für unangenehme Bilder kommen könnten", versichert sie. Dass ihre Follower ihr immer wieder verfänglich aussehende Screenshots schicken, ärgert sie: "Selbst, wenn das so gewesen wäre, und ich komme damit klar, dann braucht ihr euch nicht darüber echauffieren."

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, einstige "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im November 2020

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de