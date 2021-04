Shailene Woodley (29) und ihr Verlobter Aaron Rodgers (37) sind bis über beide Ohren verknallt! Gerüchte über eine Romanze inklusive Verlobung zwischen der Schauspielerin und dem Footballer hatten sich in den vergangenen Monaten hartnäckig gehalten – aber erst vor Kurzem bestätigte die Brünette, dass sie und der Sportler bald heiraten werden. Nun gaben die zwei ihr erstes gemeinsames Interview – und anscheinend sind Shailene und Aaron noch immer verliebt wie am ersten Tag!

Auf dem YouTube-Kanal von "Chip and Company" gaben die beiden Turteltauben während ihres Disneyland-Besuchs ein kurzes Interview – und kamen dabei aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Auf die Frage, was sie zum Lächeln bringen würde, zeigten beide zeitgleich aufeinander. "Du", betonte Aaron und lächelte seine Auserwählte dabei verliebt an. Das brachte seine Ehefrau in spe verständlicherweise zum Schmelzen: "Du bist so süß, Baby."

Die beiden Star Wars-Fans enthüllten aber ebenso einige Details aus ihrem gemeinsamen Alltag. So verriet Shailene, dass ihr Schatz auch im Haushalt eine aktive Rolle spiele: "Ich bin so stolz auf dich Baby, wie du das Bett morgens machst. Das machst du wirklich super."

Getty Images Shailene Woodley, September 2019 in Toronto

Getty Images Aaron Rodgers, Football-Star

Instagram / aaronrodgers12 Shailene Woodley und Aaron Rodgers

