Morgen Abend heißt es endlich wieder: Let's Dance! Neun Promis sind aktuell noch im Rennen um den Titel "Dancing Star 2021" – sie werden in Show sechs auf dem Parkett sicherlich wieder alles geben, um eine Top-Jurywertung und genügend Zuschauer-Anrufe zu ergattern. Auf welche Tänze dürfen sich die "Let's Dance"-Fans denn dieses Mal freuen? So viel sei vorab verraten: Beim Favoriten Rúrik Gíslason (33) und seiner Profi-Tanzpartnerin Renata Lusin (33) wird es richtig heiß...

Das gab der Sender RTL jetzt bekannt: Der isländische Kicker und seine Mentorin tanzen nachher eine sexy Rumba zu "Wicked Game" von Grace Carter! Auch Lola Weippert (25) und Christian Polanc (42) werden die Zuschauerherzen mit ihrem Cha Cha Cha zu "My Head & My Heart" von Ava Max sicherlich höher schlagen lassen. Romantisch wird es zudem bei Simon Zachenhuber und Patricija Belousova, die einen Slowfox zu "Power Over Me" von Dermot Kennedy (29) performen – und bei Nicolas Puschmann (30) und Vadim Garbuzov (33), die einen langsamen Walzer zu "At This Moment" von Michael Bublé (45) zum Besten geben.

Natürlich ist auch für etwas Abwechslung durch ein paar schnelle Tänze gesorgt! Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30) tanzen einen Quickstep zu "Suddenly I See" von KT Tunstall (45). Außerdem wird es gleich zwei Jives geben: Einmal von Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) zu "One Fine Day" von The Chiffons – und dann noch einen von Jan Hofer (69) und Christina Luft (31) zu "Forever Young" von The Baseballs. Auch den beliebten Charleston bekommen die "Let's Dance"-Fans zwei Mal zu sehen: Auma Obama und Andrzej Cibis (33) tanzen zu "Bang Bang" von Will.i.am (46) und Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev zu "Schmidtchen Schleicher" von Nico Haak.

Hier noch einmal alle Tänze in "Let's Dance"-Show sechs im Überblick:

- Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov tanzen einen Quickstep zu "Suddenly I See" von KT Tunstall

- Valentina Pahde und Valentin Lusin tanzen einen Jive zu "One Fine Day" von The Chiffons

- Rúrik Gíslason und Renata Lusin tanzen eine Rumba zu "Wicked Game" von Grace Carter

- Auma Obama und Andrzej Cibis tanzen einen Charleston zu "Bang Bang" von Will.i.am

- Simon Zachenhuber und Patricija Belousova tanzen einen Slowfox zu "Power Over Me" von Dermot Kennedy

- Mickie Krause und Malika Dzumaev tanzen Charleston zu "Schmidtchen Schleicher" von Nico Haak

- Jan Hofer und Christina Luft tanzen einen Jive zu "Forever Young" von The Baseballs

- Lola Weippert und Christian Polanc tanzen einen Cha Cha Cha zu "My Head & My Heart" von Ava Max

- Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov tanzen einen langsamen Walzer zu "At This Moment" von Michael Bublé

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

Getty Images Vadim Garbuzov und Nicolas Puschmann bei "Let's Dance"

Getty Images Bild: Valentin Lusin und Valentina Pahde bei "Let's Dance"

