Nik (32) und Jessi Schröder (26) hatten schon so eine Vorahnung. Das Bachelor-Paar erwartet gerade seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ihre Community halten die Eheleute mit regelmäßigen Updates auf Social Media auf dem Laufenden. So verrieten sie gerade erst das Geschlecht ihres Babys: Sie bekommen eine Tochter! Davon waren sie aber nicht sonderlich überrascht: Nik und Jessi waren sich bereits sicher, was es sein würde.

Gegenüber Promiflash verrieten die werdenden Eltern, dass sie nach einer Untersuchung beim Gynäkologen bereits eine Ahnung hatten – und die hat sich bestätigt. "Beim Frauenarzt lag unsere Kleine in optimaler Position, und somit war unsere Vermutung am Ende auch richtig", erklärten sie im Interview. Dennoch hätten sie sich die Bestätigung auf einen Zettel schreiben lassen, der dann letztendlich bei der Gender-Reveal-Party auch in dem Ballon gesteckt habe.

Wie hat das Pärchen reagiert, als es endlich das Babygeschlecht erfahren hat? "Wir waren überglücklich! Man sagt zwar immer, Hauptsache gesund, aber wenn man erst mal wirklich ein Kind erwartet, versteht man diesen Spruch umso mehr." Insgeheim habe sich Jessi aber tatsächlich ein Mädchen gewünscht, und sie sei sich sicher, dass Nik ein toller Papa für ihre Prinzessin sein werde. "Ich bin einfach nur glücklich, dass es dem kleinen Wunder gut geht", fügte der tätowierte Bartträger hinzu.

Anzeige

YouTube / Die Schröders Niklas und Jessi Schröder bei ihrer Gender-Reveal-Party

Anzeige

Instagram / jessicooper Jessi und Nik Schröder, Influencer

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de