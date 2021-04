Yma Louisas rosarote 5 Senses for Love-Blase droht schon wieder zu platzen. Ihr erstes Date in der Kuppelshow hatte sie mit Marvin Osei – und da sprühten direkt die Funken. Als sie zu ihren Mitstreiterinnen zurückkehrte, war sie so Feuer und Flamme für den Studenten, dass sie sogar schon Hochzeitspläne schmiedete. Doch da hatte sie sich wohl zu früh gefreut, denn: Marvin will sich offenbar noch nicht festlegen. Diese Erkenntnis kostete die Erotik-Darstellerin ein paar Tränchen.

Jede Frau, die den ehemaligen Bachelorette-Kandidaten näher kennenlernen durfte, schwärmte in den höchsten Tönen und betonte, dass auch er angetan war. "Er weiß nicht, was er will, weil er einerseits sagt, ich sei seine Favoritin und auf der anderen Seite macht er anderen Frauen schöne Augen", ärgerte sich Yma. Tatsächlich scheint Marvin mit seinem Verhalten einen wunden Punkt bei der Berlinerin getroffen zu haben. "Also es war bisher in jeder Beziehung von mir so, dass ich nicht an erster Stelle stand", schluchzte sie.

Auch den anderen Single-Ladys entging nicht, wie enttäuscht Yma ist. Sie rieten ihr, dass sie noch mal mit Marvin sprechen und ihn konfrontieren soll. Daran hatte die aber kein Interesse mehr: "Ein Mann muss mich genauso wertschätzen wie ich ihn." Sie sei in drei von vier Beziehungen betrogen worden und wünsche sich nun einen Partner, der ihr zeigt, wie wichtig sie ihm ist.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 / Benedikt Müller Yma Louisa, Kandidatin bei "5 Senses for Love"

Anzeige

Sat.1 / Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Single Marvin

Anzeige

Instagram / marvinosei_____ Marvin Osei, Kuppelshow-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de