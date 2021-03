Phoebe Dynevor (25) reitet wohl auf der Erfolgswelle! An der Seite von Regé-Jean Page begeisterte die Britin als Daphne Bridgerton ein Millionenpublikum und machte sich weltweit einen Namen. Nach dem Mega-Hype um die Netflix-Serie darf sich die Schauspielerin nun über einen weiteren Erfolg freuen, denn bald wird sie sogar auf der Kinoleinwand zu sehen sein! Phoebe konnte ihre erste Hauptrolle in einem Film ergattern.

Wie Deadline berichtete, wird die 25-Jährige in einem Sky-Original mitwirken. "The Colour Room" erzählt die Geschichte der Keramikkünstlerin Clarice Cliff, die in der Produktion von Phoebe verkörpert wird. Cliff arbeitete in den 1920er-Jahren in Stoke-on-Trent und gilt als eine der wichtigsten Vertreterinnen der Art-déco-Bewegung. "Ich bin so aufgeregt, zur Besetzung von 'The Colour Room' zu gehören, besonders in der Rolle einer der berühmtesten Künstlerinnen der Nation", verkündete der britische Serienstar in einem Statement. Besonders stolz sei Phoebe darauf, mit einem starken weiblichen Team zu arbeiten, vor und hinter der Kamera. Noch Ende des Jahres soll der Film in den Kinos und auf Sky Cinema zu sehen sein.

Mit ihrer Schauspielkarriere tritt Phoebe in die Fußstapfen ihrer Mutter Sally Dynevor. Die 57-Jährige ist in Großbritannien eine echte Berühmtheit. Seit 1986 spielt sie in der britischen Seifenoper "Coronation Street" mit und wurde dafür sogar schon mit dem British Soap Award ausgezeichnet.

Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor in der Serie "Bridgerton"

Phoebe Dynevor bei der Premiere von "Snatch", März 2017

Sally Dynevor und ihre Tochter Phoebe

