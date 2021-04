Am Samstag heißt es Abschied nehmen. Dann findet die Beerdigung von Prinz Philip (✝99) statt, der vor wenigen Tagen verstorben ist. Deutsche Royal-Fans können die Trauerfeier live im TV mitverfolgen. Vor Ort in der St. George's Kirche in Windsor werden Philips 30 engsten Angehörigen ihm die letzte Ehre erweisen. Vor allem auf Queen Elizabeth II. (94) werden die Augen dann gerichtet sein. Für diesen traurigen Anlass könnte sie Schmuck mit einer besonders emotionalen Bedeutung tragen.

Royalexpertin Bethan Holt erklärte gegenüber Hello Magazine: "Dies ist das erste königliche Begräbnis im Internetzeitalter, daher denke ich, dass der Fokus auf Respekt und einer Anspielung auf die Tradition liegen wird, aber mit einigen persönlichen Akzenten, die das gemeinsame Leben der Königin und von Prinz Philip symbolisieren." So könnte die Monarchin etwa ihre Diamant-Clematis-Brosche, die sie bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung 1947 angesteckt hatte, tragen. Auch das Armband, das Philip seiner Frau zur Hochzeit geschenkt hat, könnten Zuschauer an ihr sehen.

Die "The Duchess of Cambridge: A Decade of Royal Modern Style"-Autorin vermutet, dass auch der Schmuck der anderen anwesenden Royals bestimmte Eigenschaften symbolisieren könnte. "Währenddessen könnte sich die Herzogin von Cambridge (39) für die Perlenohrringe entscheiden, die sie von der Queen als Zeichen der Loyalität langfristig geliehen bekommen hat", munkelte sie.

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Philip, 2016

Getty Images Prinz Philip und die Queen bei der offiziellen Ankündigung ihrer Verlobung

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate

