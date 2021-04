Anscheinend hätten die Fans einer anderen Kandidatin den Einzug in die Top Ten mehr gegönnt! Langsam wird es ernst bei Germany's next Topmodel: Nur noch zehn Kandidatinnen kämpfen um den heiß begehrten Titel. Larissa Onac hat diese Möglichkeit allerdings nicht mehr – sie war in der vergangenen Folge ausgeschieden. Einige Fans hatten sich aber gewünscht, dass stattdessen eine andere Kandidatin hätte gehen müssen: nämlich Liliana Maxwell (21)!

Die Internetgemeinde fand es nicht gerechtfertigt, dass Liliana eine Runde weiter kam. "Liliana wird von Woche zu Woche mitgeschleift. Vermute mal Konfliktträchtigkeit schlägt Talent, Konzentration und Kompetenz", schrieb ein erboster Twitter-Nutzer. Mit dieser Meinung war der Verfasser des Kommentars nicht alleine – die Posts in diese Richtung überschlugen sich: "Sie hat nicht das Zeug zum Topmodel, das merkt man seit Folge eins!", empörte sich auch ein Anderer.

Modelmama Heidi Klum (47) scheint das allerdings anders zu sehen. Bei der Entscheidung verkündete die Blondine nämlich, wie sehr sie an das Potenzial ihres Nachwuchsmodels glaubt: "Bitte streng dich an. Ich weiß, dass du das kannst, ich weiß, dass es in dir ist und ich wünsche mir das für dich."

Instagram / larissa_onac Larissa Onac, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / lilian.maxwell GNTM-Kandidatin Liliana

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020

