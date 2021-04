Auch in dieser Woche musste wieder ein Germany's next Topmodel-Girl seine Koffer packen! Für Heidi Klums (47) Mädchen geht es allmählich in die heiße Phase. Am heutigen Abend drehte sich alles um den Einzug in die Top Ten. Doch wer konnte die Modelmama nach dem Shooting mit Kristian Schuller und einem extravaganten Walk überzeugen? Für Kandidatin Larissa Onac hat es nicht gereicht – sie musste die Show verlassen!

Mit Konkurrentin Ashley Amegan trat Larissa zur Entscheidung vor die Jury. Dabei kam Heidi in Bezug auf Larissa schnell auf den Punkt: "Diese Woche hat deine Leistungskurve leider einen größeren Knick gemacht." Sowohl der Walk als auch das Shooting der Abiturientin seien nicht überzeugend gewesen – das sei der Bremerin aber schon selbst bewusst gewesen: "Ich hab schon gemerkt, dass ich auch länger gebraucht hab, um reinzukommen und es nicht sofort umsetzen konnte." Die Unsicherheit habe in Heidis Augen auch das Selbstbewusstsein des Nachwuchsmodels beeinflusst. Deshalb kam die 47-Jährige zu dem Entschluss: "Meine liebe Larissa, ich habe heute leider kein Foto für dich!"

Tapfer akzeptierte Larissa ihren Rauswurf und teilte den anderen Girls hinter der Bühne lapidar mit: "Ich hab es leider nicht geschafft!" Mit liebevollen Umarmungen versuchten die Mädchen ihre ehemalige Mitstreiterin zu trösten. "Es tut schon ein bisschen weh und ich werde die Mädels vermissen", gab die 22-Jährige offen zu. Dennoch sei sie glücklich über all die Erfahrungen, die sie während ihrer Teilnahme sammeln konnte.

Getty Images Heidi Klum, 2019

Instagram / larissa.gntm.2021.official Larissa Onac, Model

Instagram / larissa.gntm.2021.official Larissa Onac, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2021

