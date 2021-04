Seit gestern steht die offizielle Top Ten von Germany's next Topmodel fest! Soulin Omar, Romina Palm (21), Alex Mariah, Dascha Carriero (21), Liliana Maxwell (21), Ashley Amegan, Elisa Schattenberg (21), Luca Vanak, Yasmin Boulagh (19) und Ana Martinović sind noch im Rennen um den Titel "Topmodel 2021". Doch wer hat das Zeug dazu, in Heidi Klums (47) beliebter Castingshow im Finale zu stehen? Die zehn verbliebenen GNTM-Girls haben da so eine Tendenz!

Im Anschluss an die gestrige Folge sprachen die Kandidatinnen im Interview mit red. ganz offen über ihre GNTM-Favoritinnen. Besonders häufig fielen dabei die Namen Alex und Dascha. "Wie ausdrucksstark sie auf den Fotos rüberkommt. Deswegen sehe ich sie auch im Finale. Sie hat es einfach drauf", erzählte unter anderem Dascha über ihre Konkurrentin Alex. Doch auch der Curvy-Star der Show kommt bei den Girls gut an. "Dascha gibt wirklich jedes Mal mehr als hundert Prozent – beim Shooting und beim Walk", schwärmte Soulin von ihr.

Soulin selbst ist in der Staffel bei ihren Kontrahentinnen nicht immer positiv aufgefallen. Doch was glaubt sie, wie die GNTM-Fans sie sehen? "Ich glaube die Zuschauer werden schon mit mir mitfühlen, aber mich auch in manchen Momenten hassen", zog sie im red.-Interview ein schonungslos ehrliches Fazit.

Instagram / dascha_ua Dascha, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2021

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / itssoulin Soulin, GNTM-Girl 2021

