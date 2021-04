Schauspieler und Sänger Jamie Foxx (53) ist mit zwei Töchtern gesegnet – und würde sie am liebsten wohl auf auf Schritt und Tritt beschützen. Als Corinne (27), seine Älteste, in der Vergangenheit einen Mann mit nach Hause brachte, während Familienfreund Snoop Dogg (49) auf der Couch saß, nahm das Schicksal der damals sicher peinlich berührten Promi-Tochter seinen Lauf: Papa Jamie setzte Snoop Dogg höchstpersönlich auf das Date seiner Tochter an!

Bei E! News erzählte Jamie davon, wie bei ihm in diesem Moment die Alarmglocken schrillten. Als Corinne, die damals noch ein Teenie war, in männlicher Begleitung zur Tür hineinspazierte, wollte Jamie dem Kerl erst einmal die Leviten lesen – jedoch nicht persönlich! Kurzerhand beauftragte er seinen Kumpel Snoop Dogg: "Yo, Snoop, mach ihm ein bisschen Angst" – und der kam seiner Verpflichtung auch direkt nach und fragte den Dating-Partner von Corinne ganz bedrohlich: "Hey Kleiner, du weißt schon worum's hier gerade geht?" Das hat auf den Flirt seiner Tochter bestimmt nicht sonderlich einladend gewirkt!

Trotzdem ging der Junge mit der Situation total locker um. "Ich check's schon", entgegnete er und gab dem überfürsorglichen Vater samt Rapper-Freund zu verstehen, dass es keinen Grund zur Sorge gebe. Das hinterließ bei Jamie mächtig Eindruck. Trotzdem betont er auch im Interview: "Die [Typen, Anm. d. Red.] sollen wissen, dass sie, wenn etwas schief geht, dafür geradestehen müssen!" Zum Glück hat Jamie bei seiner jüngeren Tochter noch nicht allzu viel zu befürchten, die ist nämlich gerade erst zwölf Jahre alt!

Getty Images Jamie Foxx, Sänger und Snoop Dogg, Rapper

Getty Images Corinne und Jamie Foxx, New York 2018

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

