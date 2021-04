Am Wochenende hatte Victoria Beckham (47) Geburtstag: Um genau zu sein, wurde die Designerin am Samstag 47 Jahre alt. Gemeinsam mit ihrem Mann David (45) ist sie aktuell in Miami – eigentlich kein schlechter Ort, um seinen Ehrentag in vollen Zügen zu zelebrieren. Und das ließ sich die vierfache Mutter nicht zweimal sagen. Sie feierte sogar in ihren Geburtstag rein, unter anderem mit Kim Kardashian (40).



Die beiden Frauen machten zusammen mit David und ein paar Freunden am Freitagabend die Eröffnungsparty von Pharrell Williams' (48) neuem Hotel The Goodtime Hotel in Miami Beach unsicher. "Ich bin so dankbar, so viele unglaubliche Menschen hier in Miami getroffen zu haben", hielt das Geburtstagskind anschließend in einem Gruppenfoto auf ihrer Instagram-Seite fest. Victoria schmiss sich dem Anlass entsprechend ordentlich in Schale und trug neben einer klassischen weißen Bluse eine sexy Lederhose, zu der sie orangefarbene High Heels kombinierte.

Auch Kim nutzte die Gunst der Stunde, um sich mal wieder ordentlich aufzubrezeln. Sie schlüpfte in ein hautenges Kleidchen, das ziemlich kurz war und zusätzlich sogar noch über einen Schlitz verfügte. Der Abend mit Freunden schien dem Reality-Star nach der Trennung von Kanye West (43) sichtlich gutzutun. "Happy Birthday, Victoria. Ich liebe dich", gratulierte die 40-Jährige ihrer Freundin zudem in ihrer Instagram-Story.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihrer Geburtstags-Crew

Getty Images Victoria Beckham, 2018

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im April 2021

