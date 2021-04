Damian Lewis (50) zollt seiner großen Liebe Tribut. Vor wenigen Tagen erschütterte eine tragische Nachricht die Filmwelt: Die Schauspielerin Helen McCrory verlor den Kampf gegen den Krebs und starb im Alter von 52 Jahren friedlich in ihrem Zuhause. Der Harry Potter-Star hinterlässt zwei Kinder und einen Ehemann. Damian nimmt nun öffentlich Abschied von seiner geliebten Frau und richtet rührende Zeilen an sie!

In der Zeitung The Sunday Times schrieb der Homeland-Darsteller eine bewegende Hommage an seine Partnerin: "Sie hat keine Angst gezeigt, keine Bitterkeit, kein Selbstmitleid – sie hat uns mit dem Mut gewappnet, weiterzumachen und darauf bestanden, dass niemand traurig ist, denn sie war glücklich." Helen habe in den letzten Monaten ihres Lebens heller gestrahlt als der hellste Stern. "Sie war ein Meteor in unserem Leben", betonte der trauernde Witwer.

Er bedauere vor allem sehr, dass seine Frau ihre beiden gemeinsamen Kinder tragischerweise "zu früh" verlassen musste. Offenbar hatte sie Manon und Gulliver zuvor gebeten, nicht traurig zu sein – da sie das Leben gelebt hätte, das sie sich immer gewünscht habe.

