Sie hatte die stille Hauptrolle: Queen Elizabeth II. (94) gab ihrem verstorbenen Mann Prinz Philip (✝99) am Samstag das letzte Geleit. Ihrem Auftritt sahen viele Beobachter mit Spannung entgegen – wohl auch, weil die britische Regentin in vielen Situationen sehr unnahbar und kühl wirkt. Umso interessanter ist es offenbar für viele, die Königin des Vereinigten Königreichs in emotionalen Momenten zu erleben – und die gab es auch schon in der Vergangenheit.

Denn zu den royalen Pflichten der Monarchin gehörten auch schon Besuche an Orten, an denen sich Tragödien ereignet hatten. Wie zum Beispiel 1966 im walisischen Dorf Aberfan, wo Elizabeth sich eine Träne aus dem Augenwinkel wischte: Dort war damals ein Hang abgerutscht und hatte 144 Menschen unter sich begraben. Doch auch historische Augenblicke rührten die Königin bereits öffentlich zu Tränen: Als 1997 in ihrer Anwesenheit die Royal Yacht Britannia außer Dienst ging, schien das ebenfalls ein emotionaler Moment für sie zu sein.

Zuletzt sahen die Briten ihre Königin vor zwei Jahren zutiefst gerührt: Am jährlichen Remembrance Sunday gedenken die Briten ihrer gefallenen Kriegshelden. Ganz in Schwarz gekleidet und von Herzogin Kate (39) begleitet, vergoss sie bei diesem Anlass eine Träne, ehe sie einen Kranz niederlegte.

Die Katastrophe von Aberflan 1966

Die Royal Yacht Britannia in Hongkong

Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate im November 2019

