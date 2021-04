Schon in der ersten Folge von Promis unter Palmen wurde gepöbelt und geheuchelt, was das Zeug hält. Immerhin will am Ende niemand von seinen Mitbewohnern für den Auszug nominiert werden. In der Auftaktfolge ereilte Prinz Marcus von Anhalt (54) und Patricia Blanco (50) dieses Schicksal. Unter Tränen entschied sich Giulia Siegel (46) bei der ersten Zeremonie für Letztere – eine "Heulnummer", die ihr die Tochter von Roberto Blanco (83) nicht abkaufte. Und tatsächlich: Auch Giulia hatte in der Show ihre Probleme mit Patricia, wie sie Promiflash verrät.

"Patricia hat mich in der Sendung ständig angefeindet und mir nur blöde Sprüche entgegengebracht", erzählt die DJane im Gespräch mit Promiflash. Sie hingegen sei stets freundlich gewesen und habe sich eigentlich auf Gespräche über ihre Kindheit gefreut: "Ich glaube, dass Parallelen bestehen können. Wir hatten beide starke Väter." So weit sollte es allerdings gar nicht erst kommen. "Patricia ist in ihrer eigenen Welt und gar nicht empathisch genug. Sie hat ihr eigenes Ding für die Kamera durchgezogen. Nette Gespräche haben sie nicht interessiert, sie wollte nur polarisieren und Stunk machen", ist sich die 46-Jährige sicher.

Anscheinend war Patricia aber nicht die Einzige, die bei Giulia während der Dreharbeiten für Kopfschütteln sorgte. Die Blondine selbst habe sich gut im Griff gehabt, doch vom Rest ihrer Mitbewohner kann sie das nicht behaupten. "Wenn, dann habe ich eher Tränen gehabt, weil ich so entsetzt war über einen Teil der Menschen", erklärte die Münchnerin vor der Ausstrahlung im Promiflash-Interview.

