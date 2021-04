Auch eine jahrzehntelange Beziehung hat ihren Ursprung oft in einem ersten kleinen Flirt. Nicht anders war es bei Queen Elizabeth II. (94) und ihrem Prinz Philip (✝99), der am Freitag im hohen Alter von 99 Jahren verstarb. Die Knospen ihrer Liebe entsprangen in den 1930ern, als Elizabeth, damals noch ein Teenager, den fünf Jahre älteren Philip erblickte: Es soll ihm sehr geschmeichelt haben, dass die junge Monarchin so verknallt in ihn gewesen war.

Wie die Royal-Biografin Ingrid Seward gegenüber Us Weekly vermutet, soll der damalige Prinz von Dänemark und Griechenland von der 13-jährigen Königstochter und ihrer Schwester Prinzessin Margaret (✝71) für sein tollkühnes Verhalten regelrecht angeschmachtet worden sein. Er habe sich durch die Aufmerksamkeit der jungen Mädchen geschmeichelt gefühlt, sei über Tennisnetze gesprungen und habe sie mit der königlichen Jacht zum Tee gefahren. Auch Prinzessin Margaret habe das sehr beeindruckt: "Sie hatte noch nie jemanden so viele Shrimps essen sehen", gibt die Biografin ein lustiges Detail preis.

Der schneidige Prinzgemahl soll schon immer ein "guter Fang" gewesen sein, für den sich viele Frauen interessierten. Aber der leidenschaftliche Sprücheklopfer und Marineoffizier hatte immer nur Augen für seine Elizabeth. Deren Avancen haben ihm offenbar so gut gefallen, dass er sie im November 1947 zur Frau nahm und mit ihr die Familiengeschichte fortführte.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in ihren Flitterwochen, 1947

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Philip, 2014

Chris Jackson/Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in London im November 2020

