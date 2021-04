Alec Völkel (49) geht in seiner Vaterrolle voll auf! Das Leben des The BossHoss-Rockers und seiner Frau Johanna Völkel war erst vor wenigen Wochen wieder komplett auf den Kopf gestellt worden: Das Paar hatte nämlich sein zweites Kind – die kleine Tochter namens Rosenrot – auf der Welt begrüßt. Jetzt gab er Einblicke in seinen neuen Alltag: Alec unternahm einen Spaziergang mit seiner kleinen Tochter – und nahm die Fans quasi direkt mit!

Auf Instagram teilte der frischgebackene Zweifach-Papa einen niedlichen Schnappschuss, der das Vater-Tochter-Gespann bei dem Spaziergang zeigt: Passend zum coolen Stil des Musikers entspannt die kleine Rosenrot in einem Kinderwagen mit rotem Leoparden-Print. "Im Wagen vor mir fährt ein schönes Mädchen", schwärmte der 49-Jährige und betonte: "Rendezvous mit Rosenrot!"

Kein Wunder, dass bei diesem Anblick nicht nur zahlreiche Fans, sondern auch etliche Promi-Kollegen ganz hin und weg waren. "Was für ein Gefährt aber auch!", kommentierte beispielsweise die deutsche Autorin Paula Lambert (46). Und auch das Model Franziska Knuppe (46) feierte das Vater-Tochter-Duo – die Blondine schwärmte: "Rockstar Rosenrot!"

Instagram / alecvoelkel_bossburns Alec Völkel mit seiner Tochter

Instagram / johannavoelkel Alec und Johanna Völkel

Getty Images Franziska Knuppe im November 2019

