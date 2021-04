Mit dieser Reaktion haben Katie Price (42) und ihr Nachwuchs wohl nicht gerechnet! Die Britin teilt mit ihrer Community auf Social Media fast alles – auch das Leben ihrer fünf Kinder. Mit einem aktuellen Posting wollte die Mutter offenbar nun zeigen, wie erwachsen ihre Teenagertochter Princess Tiaamii (13) schon wirkt. Doch das ging offensichtlich nach hinten los. Das Mädchen posierte nun mit einem extrem geschminkten Gesicht für die Kamera – und das Netz findet das überhaupt nicht gut!

Via Instagram teilte die fünffache Mutter den Schnappschuss, der Princess mit einem sehr auffälligen Make-up zeigt – inklusive Contouring, Highlighter und falschen Wimpern. Katie schien total stolz auf ihren Nachwuchs zu sein, doch ihre Follower zeigten sich empört in den Kommentaoren unter dem Pic: "Princess ist eine Naturschönheit. Warum tust du ihr das an?" oder auch "Oh nein! Sie ist doch auch ohne den ganzen Mist im Gesicht wunderschön!"

"Oh mein Gott! Sie ist doch ein Kind und keine Puppe", schrieb eine weitere Userin ziemlich entsetzt. Obwohl die meisten Follower also Katie für das Bild kritisierten, nahmen ein paar Abonnenten das einstige Boxenluder aber auch in Schutz. "Sie ist eine Teenagerin, sie findet sich gerade selbst, lernt alles über das Schminken und hat Spaß dabei. Wo ist das Problem?", fragt ein Fan und findet, dass es völlig normal sei, sich auszuprobieren.

Instagram/katieprice // Instagram/katieprice Collage: Katie Price und ihre Tochter Princess Tiaamii

Instagram / officialprincess_andre Princess Tiaamii, Katie Prices Tochter

Instagram / officialprincess_andre Katie Price und ihre Tochter Princess Tiaamii, 2021

