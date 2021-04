Als Mutter weiß Simone Mecky-Ballack (45): Die Kinder werden so schnell flügge! Mit ihrem Ex-Mann Michael Ballack (44) hat sie drei Söhne. Im Jahr 2001 wurde ihr erstes Kind Louis geboren. Ein Jahr später folgte Sohnemann Emilio. 2005 kam Jordi auf die Welt. Obwohl Simones Nachwuchs inzwischen zu Männern heranwächst, bleiben ihre Jungs für sie wohl immer ihre kleinen Schätze. Jetzt konnte Simone eine gewisse Sentimentalität nicht verbergen, denn: Emilio hatte seinen letzten Schultag!

"Nummer zwei ist jetzt auch fertig", schrieb Simone zu einem Instagram-Foto, auf dem sie und Emilio stolz wie Oskar in die Kamera blicken. "Zum letzten Mal mit einem lachenden und einem weinenden Auge meinen zweitgeborenen Sohn von der Schule abgeholt", erklärte die ehemalige Spielerfrau die emotionale Situation. Ihren 19-jährigen Louis hat die ehemalige Let's Dance-Kandidatin schon in die große weite Welt entlassen. Jetzt folgt ihm Emilio.

In dem Betrag richtete die Mutter außerdem noch süße Worte an eine Freundin, die in derselben Situation ist, ihren Nachwuchs in den nächsten großen Lebensabschnitt zu begleiten. "Noch einen und wir haben es geschafft", witzelte die 45-Jährige und meinte damit ihren jüngsten Sohn Jordi (16), der seiner Mama zu Hause noch ein Weilchen erhalten bleibt.

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack im September 2020

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack mit ihren drei Söhnen Louis, Emilio und Jordi

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Mann Andreas an Silvester 2020

