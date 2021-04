Bei Diogo Sangre und Laura Maria Lee herrscht richtig dicke Luft – und jetzt mischt sich auch noch eine dritte Partei ein! Am vergangenen Wochenende schossen die zwei Reality-Stars im Netz gegeneinander. Die Ex-Are You The One?-Kandidatin hatte wegen einer Ex on the Beach-Szene gelacht und Diogo hatte sie daraufhin bloßgestellt, von ihm einen Korb kassiert zu haben. Ein Kumpel des Tätowierers, Temptation Island-Kandidat Eugen Lopez, hat aber offenbar auch noch ein Hühnchen mit der Ex-Blondine zu rupfen!

Eugen stärkte seinem Freund in einer Instagram-Story den Rücken und schoss ebenfalls gegen Laura: "Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Ich will nur daran erinnern: 'Stuttgart oder Köln, such dir was aus.' Ich glaube nicht, dass es zu deinem Vorteil wäre, wenn man die Wahrheit erzählen würde." Ob der Frauenversteher damit andeuten will, auch schon von der Schwäbin angemacht worden zu sein? Das ließ Eugen jedenfalls offen.

Dem besten Freund von Mike Heiter (28) ist es nur wichtig, ans Licht zu bringen, warum sich Laura aus heiterem Himmel öffentlich über Diogo lustig machen wolle: "Nur weil man auf einen 'Hype-Zug' aufspringen will, muss man nicht sofort versuchen, jemanden schlecht zu machen", schloss Eugen sein Statement ab. Die "Are You The One?"-Beauty ließ die Angriffe der Jungs bislang unkommentiert.

TVNOW / Frank Fastner Eugen Lopez, "Temptation Island"-Verführer 2021

Instagram / lauramarialee Laura Maria, "Are You The One?"-Star

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, "Temptation Island"-Verführer 2021

