Diogo Almeida und Laura Maria liefern sich im Netz einen Schlagabtausch! Der Temptation Island-Herzensbrecher ist aktuell bei Ex on the Beach zu sehen. Und auch dort macht der Muskelmann seinem Ruf alle Ehre – bereits an Tag eins hat der Tattoo-Liebhaber mit Kandidatin Celina Pop vor laufender Kamera Sex. Are You The One?-Bekanntheit Laura Maria konnte sich daraufhin einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen!

In ihrer Instagram-Story filmte die Beauty eine Szene, in der Melody andeutete, dass Diogo wohl ziemlich anspruchslos sei – er würde "alles mit einer Vagina" toll finden. Diogo fasste diesen kleinen Clip wohl als Anfeindung auf und teilte daraufhin heftig gegen Laura aus: "Wäre mir Charakter unwichtig und Hauptsache Vagina, hätte ich ja auch dich damals genommen, als du dich angebiedert hast. Aber sorry, kein Interesse." Weiter deutete er an, stattdessen eine Freundin der Stuttgarterin gedatet zu haben.

Was genau zwischen den beiden Reality-TV-Stars vorgefallen ist, ließen sie noch offen – Laura meldete sich nun allerdings nochmals und betonte, dass sie in keiner Weise jemanden angreifen wollte. "Tut mir leid, falls sich trotzdem jemand angegriffen gefühlt hat", betonte sie.

TVNOW Celina und Diogo bei "Ex on the Beach"

Instagram / diogosangre Diogo Almeida, "Ex On The Beach"-Star

Instagram / lauramarialee Laura Maria, "Are You The One?"-Star

