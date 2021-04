Sie spricht endlich Klartext! Dass hinter Georgina Fleur (31) und ihrem Partner Kubilay Özdemir bereits einige Höhen und Tiefen liegen, ist mittlerweile bekannt. Erst im März hatte die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin ihrer Community von einem weiteren heftigen Zoff zwischen ihr und ihrem Liebsten berichtet. Kubi hatte ebenfalls ein Foto seiner blutigen Hand geteilt und auf eine mögliche Trennung angespielt. Doch die zwei sind bis heute ein Paar, wie Georgina jetzt verriet.

In einem Q&A in ihrer Instagram-Story kam der Reality-Star auf seine Beziehung zu sprechen. Als ein Follower wissen wollte, ob sie immer noch mit dem Unternehmer zusammen ist, antwortete Georgina ganz ehrlich. "Eigentlich sind wir immer zusammen, nur räumlich getrennt ist besser für uns", klärte sie die User auf. Weitere Details gab sie an dieser Stelle nicht preis. Dafür sprach sie über ein anderes Thema, das die Fans schon seit einer Weile brennend interessiert...

Und zwar ging sie erstmals konkret auf die Schwangerschaftsgerüchte ein, die sich seit Wochen hartnäckig halten. "Allgemein bin ich der Meinung, dass eine Frau so etwas Privates schon selbst bekannt geben dürfen sollte und nicht irgendeine blöde Presse oder sonst wer", stellte Georgina klar. Zukünftig wolle sie sich jedoch nicht mehr dazu äußern.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, 2020 in Dubai

Anzeige

Privat Kubilay Özdemir und Georgina Fleur, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de