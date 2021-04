Wie weit werden die Verführerinnen wohl noch gehen? Luisa Krappmann und Shirin Mauch sind auf Temptation Island dafür zuständig, die vergebenen Männer auf die Probe zu stellen – und offenbar nehmen die zwei ihre Aufgabe sehr ernst. So beglückten sie beispielsweise den Kandidaten Fabio De Pasquale mit einer heißen Knutsch-Show auf dessen Bett. Luisa und Shirin finden ihre Performance ziemlich stabil, wie sie gegenüber Promiflash betonen!

Luisa erzählt im Interview mit Promiflash, dass es sie herzlich wenig interessiere, was andere von ihr oder ihrem krassen Verhalten denken. "Ich bin eben so und ich liebe mich so. Ich bin lieber so als langweilig", meint die 19-Jährige. Außerdem sei ihrer Meinung nach nichts dabei, mit anderen Frauen im TV rumzuknutschen – das würde sie ja immerhin auch privat machen. Das sieht auch Shirin so: "Ich stehe zu allem, was ich getan habe, schließlich war ich in einer Position, in der ich nichts zu verlieren hatte und einfach Spaß haben konnte."

Die angehende Ergotherapeutin verrät auch, dass sie sich zu dem Zeitpunkt gar keine Gedanken gemacht habe, was die Zuschauer denken könnten: "In dem Moment, wo man in der Villa ist, vergisst man schnell die Kameras und lebt einfach sein Leben."

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNow.

TVNOW Fabio De Pasquale und die "Temptation Island"-Verführerinnen

TVNOW Fabio De Pasquale (r.) und Luisa Krappmann

Instagram / shirinoffiziell_ Shirin Mauch, "Temptation Island"-Verführerin 2021

